Саженцы погибшего Тургеневского дуба могут высадить во Франции

18.01.2022
О планах увековечить дерево в пригороде Парижа сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.
Вопрос обсудили на совещании губернатора региона Андрея Клычкова с представителями литературного и музейного сообщества. Для решения вопроса о музеефикации дуба создана комиссия, отметили в пресс-службе.
Саженцы уничтоженного стихией дерева могут высадить в Буживале, где русский писатель прожил последние годы жизни. С таким предложением выступила Лейла Перро, секретарь Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Молибран во Франции.
Директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин отметил, что эксперты изучат возможности для перевоза саженцев во Францию. Он также рассказал о других идеях по сохранению памяти о дубе. Среди вариантов — высадка саженцем дуба-потомка, проведение конкурса проектов памятника утраченному дереву, создание деревянных сувениров и других изделий, участие в международном конкурсе «Европейское дерево года - 2022».
Природный памятник предложили увековечить «по методике и технологии создания музейной инсталляции». Предложение выдвинул представитель Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева Тарас Поляков.
Глава Орловской области заявил о необходимости детальной проработки всех предложений. Финальный вариант выберут с помощью народного голосования, подчеркнул губернатор.
Тургеневский дуб, посаженный писателем почти два века назад, рос в на территории музея-заповедника «Спасское-Лутовиново». Он был основной природной реликвией учреждения. В ноябре 2021 года на регион обрушился ураган с порывами ветра до 30 метров в секунду. Он с корнем вырвал 30-метровый дуб, а также повалил более 30 ясеней, елей, лип и берез. Гибель Тургеневского дуба назвали в музее невосполнимой утратой. Люди со всей страны приезжали в усадьбу, чтобы постоять под деревом.
Спасское-Лутовиново — усадьба, принадлежавшая матери Ивана Тургенева (1818-1883). Там он создал многие известные произведения, в числе которых романы «Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин». Усадьбу посещали именитые современники писателя — Афанасий Фет, Лев Толстой, Николай Некрасов и другие.
Фото: ВиКо — собственная работа, CC BY 3.0,
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