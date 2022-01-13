В Русском музее покажут работы братьев Г. А. В. Траугот

Экспозиция «Внутренняя книга» откроется в Михайловском замке 14 января, сообщили в учреждении.





Основную часть экспозиции составит книжная графика творческого тандема Александра и Валерия Трауготов. Посетители увидят оригинальные иллюстрации и эскизы к художественным произведениям, созданные в 1960–1990-х годах: графику к сказкам Х. К. Андерсена, рисунки и акварели к русским народным сказкам, произведениям М. Метерлинка, Э. Ростана, А. Пушкина, А. Чехова, Л. Толстого и др. В музее обратили особое внимание на ранние иллюстрации к книгам о цирке, которые не были изданы.





Выставку дополнят живописные и графические портреты, пейзажи, натюрморты разных лет, а также фарфоровые изделия с росписью. Многие произведения ранее не выставлялись в музеях, подчеркнули организаторы.





В Русском музее отметили, что выставка завершит программу, посвященную 90-летию Александра Траугота. Он отметил юбилей в прошлом году.





Экспозиция дает представление как о разноплановости стилистического характера творчества художников, так и о богатстве его тематического и жанрового спектра.





Творческий союз Г. А. В. Траугот сложился в середине 1950-х годов. Под общим псевдонимом начали работать Георгий Траугот (1903-1961) и его сыновья Александр (род. в 1931 году) и Валерий (1936-2009). После смерти отца братья продолжили работу и сохранили псевдоним.





В 1960-е художники активно сотрудничали с издательствами. Их подход к иллюстрированию книг отличался экспериментальностью. Он выразился «в подчеркнутом форсировании колористической основы цветной иллюстрации» и быстром рисунке. Авторы детально изучили возможности полиграфии и технологии книгопечатания, что помогало им в работе. Кроме того, Трауготы отличались огромной работоспособностью и настойчивостью в творческом поиске. Так они заработали заслуженную славу мастеров книжного дела, рассказали в музее. Александр Траугот продолжает работать и сегодня, причем не только в книжной иллюстрации.





Выставка в Восточном павильоне Михайловского замка будет работать до 10 февраля.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27385201