Музей музыки отметит 130-летие Листа онлайн-выставкой Play, LISZT!

Об этом сообщили в Минкультуры России.

Онлайн-выставка Play, LISZT! открылась 27 октября в Российском национальном музее музыки к 210-летию выдающегося венгерского пианиста-виртуоза, композитора и педагога Ференца Листа.

В коллекцию выставки вошли автографы Ференца Листа, три из которых публикуются впервые, музыкальные и литературные рукописи, фотопортреты, раритетные прижизненные издания фортепианных сочинений из фондов Музея музыки и Центра Ференца Листа в Будапеште, а также видео-лекции о творчестве композитора.

Мультимедийный проект был подготовлен при поддержке Министерства культуры РФ, Института Листа – Венгерского культурного центра в Москве, Мемориального и исследовательского центра Ференца Листа в Будапеште, Музыкальной академии Ференца Листа (Венгрия) и онлайн-лектория о классической музыке ConSpirito.