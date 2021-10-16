Исполнитель роли Петра I Андрей Булгаков умер в 63 года от COVID-19

16.10.2021
«Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», — написала убитая горем супруга. Она рассказала, что коронавирус дал осложнение на сердце, из-за чего последние две недели артист находился в реанимации.
Театральную известность в Санкт-Петербурге ему принес образ Петра Первого. Эту роль актер исполнял с 1991 года, он также был лауреатом Всероссийского конкурса двойников.
В образе правителя России он выходил в свет на все мероприятия. Прощание с актером состоится во вторник, 19 октября, на Ковалевском кладбище.
Фото: страница Андрея Булгакова в соцсетях