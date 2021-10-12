История монахини и атаманши Алены Арзамасской

В истории России были не только великие императрицы и княжны, но и женщины-бунтари, которые возглавляли восстания. Вспоминаем историю Алены Арзамасской (Темниковской), о которой мало кто знает.



Происхождение





Казачка Алена родилась в селе под Арзамасом. В юные годы ее против воли выдали замуж за крестьянина, который был намного старше. Он быстро умер. Девушка осталась вдовой, которой было не на что жить. Тогда она постриглась в монахини Арзамасского Николаевского монастыря.

Там ей удалось выучиться грамоте и изучить народное врачевание.





В 1669 году Алена покинула монастырь. Она решила присоединиться к восставшим крестьянам и казакам. В то время начались восстания под предводительством донского казака Степана Разина. Впоследствии восстание 1670-1671 годов стало самым крупным в истории допетровской России.





Восстание





После ухода из монастыря Алена собрала отряд в 300-400 человек, с которым направилась к Темникову (город расположен на территории современной Мордовии). Мужики пошли за ней, потому что она приобрела славу старицы и ведуньи. Отряд Алены объединился с другими людьми Вместе они разбили силы воеводы Арзамаса Леонтия Шайсукова.





После этого отряд Алены вырос в два раза. Она повела людей к Шацку, но повернула на Темников и взяла город. Два месяца ей удавалось удерживать его. Алена управляла Темниковым и его войском. В ее отряде было больше 2 тысяч человек.





Захват





В конце 1670 года войско Алены атаковали царские силы под руководством воеводы Юрия Долгорукого. Алену схватили в Темникове. Ее пытали, признали еретичкой и разбойницей, заподозрили в колдовстве и приговорили к смертной казни через сожжение в срубе.





Исторические сведения об Алене обнаружили в «поучительных досугах Иоганна Фриша». Иностранец посещал Российское царство. По возвращении в Германию он опубликовал брошюру, в которой рассказал об известных событиях. По его словам, Алену казнили через несколько дней после казни Степана Разина. Автор сравнил ее с «амазонкой, превосходившей мужчин своей необычной отвагой».





Казнь





По его сообщению, после того, как отряд Алены Темниковской был разбит Долгоруким, она укрылась в церкви и продолжила защищаться. Она использовала все стрелы, убив несколько человек. Поняв, что сопротивление невозможно, она бросила саблю и с распростёртыми руками упала к алтарю. В этой позе ее и обнаружили солдаты. При этом в отряде Долгорукого не нашлось ни одного солдата, который смог бы до конца натянуть лук Алены.





Фриш писал, что во время казни Алена была спокойна и молчалива. Она взошла на край сруба, перекрестилась и прыгнула в него, захлопнув крышку. Когда постройку охватило пламя, она не издала не единого звука.





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