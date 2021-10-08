Киностудия Горького анонсировала полнометражный фильм о Чижике-Пыжике

В Киностудии Горького сообщили о съемках детского детектива о Чижике-Пыжике, сообщает «Культуромания».

Проект выйдет под названием «Чижик-Пыжик возвращается». Режиссером картины стала Элина Суни.

«Это абсолютно традиционное детское кино, но не про супергероев, здесь сами дети — супергерои. Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, город становится одним из главных героев, в фильме есть историческая линия, линия взаимоотношений отцов и детей, тема отношения к животным», — рассказала генеральный продюсер Киностудии Горького Лика Бланк.

Для создания фильма студия запросила у Министерства культуры поддержку в размере 70 млн рублей. Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» появится на экранах в 2023 году, сообщает «Культуромания».

Фото: кадр из клипа