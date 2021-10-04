Саратовский режиссер-документалист Дмитрий Луньков умер в 85 лет

Заслуженный деятель искусств РСФСР кинорежиссер Дмитрий Луньков скончался 4 октября на 86-м году жизни, сообщает министерство культуры Саратовской области.

«Дмитрий Луньков — человек уникального таланта, обладатель множества наград кинофестивалей. Его фильмы входят в учебные программы ВГИКа и факультета журналистики МГУ», — говорится в сообщении министерства.

Дмитрий Луньков родился в Энгельсе 14 апреля 1936 года. Учился в школе № 24, которую окончил с золотой медалью, после чего поступил на филологический факультет Саратовского университета.

Профессиональную карьеру начал в 1959 году журналистом на местном телевидении. До создания своего первого фильма работал корреспондентом и главным редактором нескольких саратовских газет.

В 1968 году создал студию «Саратовтелефильм», в качестве режиссера сотрудничал с Нижне-Волжской студией кинохроники и студией ТВ-фронта России. В общей сложности снял свыше 60 документальных фильмов, в том числе о городе Энгельсе.

Дмитрий Луньков — действительный член Российской академии киноискусств. Помимо многочисленных фестивальных наград, в 1997 году получил приз «За выдающийся вклад в российскую кинематографию» на фестивале неигрового кино «Россия» в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба министерства культуры Саратовской области