Группа «Тату» объявила о своем воссоединении

Елена Катина рассказала на своей странице в Instagram о воссоединении группы «Тату», сообщает «Культуромания».

«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», — написала певица.

Кроме того, она отметила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте. Вместе с тем появилась информация, что скоро на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц, сообщает «Культуромания».

Более детальными подробностями певица решила не делиться. . Группа «Тату» была основана в 1999 году.

В это время Волковой было 14 лет, Катиной 15.Дуэт представлял Россию на «Евровидении» в 2003 году, однако в 2009 году группа распалась.

Фото: кадр из клипа