Группа «Тату» объявила о своем воссоединении

03.10.2021
«Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года», — написала певица.
Кроме того, она отметила, что вторая солистка коллектива Юлия Волкова также примет участие в концерте. Вместе с тем появилась информация, что скоро на одной из стриминговых площадок появится сериал о группе с участием исполнительниц, сообщает «Культуромания».
Более детальными подробностями певица решила не делиться. . Группа «Тату» была основана в 1999 году.
В это время Волковой было 14 лет, Катиной 15.Дуэт представлял Россию на «Евровидении» в 2003 году, однако в 2009 году группа распалась.