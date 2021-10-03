Дебютный фильм Романа Васьянова «Общага» победил на кинофестивале «Литература и кино»

Гран-при XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» удостоен режиссерский дебют Романа Васьянова «Общага» по произведению писателя Алексея Иванова, сообщает ТАСС.

В пресс-службе смотра в Гатчине Ленинградской области рассказали, что получал награду актер Александр Кудренко, снявшийся в этом фильме. Награда за лучший неигровой фильм досталась картине «За чем пойдешь, то и найдешь…» Марины Чувайловой.

Лучшим игровым фильмом стала «Последняя «Милая Болгария», режиссера-постановщика Алексей Федорченко. Всего в конкурсе принимало участие 17 игровых и семь неигровых полнометражных фильмов, а также 21 короткометражная лента, в том числе восемь игровых, пять неигровых и восемь анимационных кинокартин.

Режиссеру Алле Суриковой вручили премию губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного кинематографа. Торжественную церемонию закрытия провела актриса Олеся Судзиловская, которая получила в подарок от главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим гранатовый браслет.

Награду за лучшую режиссуру получил режиссер-постановщик фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексей Федорченко, за лучший сценарий-экранизацию – «Эсав» Павла Лунгина по одноименному роману Меира Шалева. Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму вручили Матти Бюе (Швеция), композитору картины «Туве» финско-шведского производства.

Фото: кадр из фильма