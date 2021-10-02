Фестиваль японской культуры J-FEST стартовал в Москве

Фестиваль японской культуры J-FEST в субботу открылся в Японском саду Главного ботанического сада РАН, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия фестиваля зрители увидели выступления артистов, которые продемонстрировали игру на традиционных музыкальных инструментах и танцы, а также смогли принять участие в фото-прогулках. В первом номере мероприятия девушки в традиционных японских одеждах исполнили музыкальные композиции на традиционных музыкальных инструментах Японии.

После этого собравшимся продемонстрировали традиционные японские танцы. Заведующий информационным отделом посольства Японии в России Масаки Икэгами рассказал, что рад открыть J-FEST Autumn 2021 в Японском саду. Он напомнил, что в этом году J-FEST проводится уже в тринадцатый раз.

Также он указал на то, что Японский сад – это знаковое место для российско-японских отношений и напомнил что в 2013 году там посадил сакуру тогдашний глава правительства Японии Синдзо Абе. После завершения официальной части, в саду началась фото-прогулка. Около двух десятков фотографов по всему саду ловили снимки с девушками в традиционных японских одеждах и мужчинами в кимоно.

Программа фестиваля пройдет в двух форматах – очном и онлайн. До 6 ноября в Японском саду будет проходить очная часть фестиваля в рамках которой состоятся уроки и мастер-классы по восточным единоборством, проведению чайной церемонии и игре на традиционных японских музыкальных инструментах.

Офлайн-часть фестиваля завершится в концертном зале «Космос», где состоятся конкурсы косплея и караоке. С 30 октября до 6 ноября пройдут лекции и семинары в режиме онлайн, которые включат в себя рассказы японских критиков и журналистов о кинематографе страны, а также выступления фуд-блогеров, стилистов и туристических гидов

Фото: пресс-служба фестиваля J-FEST