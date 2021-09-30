Куда пропал «мальчик-бродяга» Андрей Губин

Андрей Губин родился в 1974 году в Уфе. В школьные годы вместе с семьей переехал в Москву. Он писал стихи с 12 лет и мечтал стать журналистом.





Творческий путь





В конце 1980-х годов Андрей записал три непрофессиональных альбома на свои стихи, которые сильно отличались от его последующего творчества. Они носили социальный и политический характер. Он пел и играл на гитаре рядом с проходной Центрального телевидения, где познакомился с сотрудником программы «До 16 и старше». Вскоре Андрей начал в ней работать.





Журналистская карьера продлилась недолго. В 1995 году Губин выпустил первый альбом «Мальчик-бродяга», аранжировки к которому сделал Леонид Агутин. В него вошли хиты «Лиза», «Мальчик-бродяга» и другие. Он сразу же сделал молодого певца звездой. В 1998 году последовала вторая пластинка «Только ты», которая включала знаменитый трек «Зима, холода». Последовали большие сольные гастроли.





А в 2001 году певец временно приостановил туры и выступления из-за усталости. Он выпустил еще два альбома и ушел с российской сцены. В это время занимался музыкой за рубежом. По возвращении в Россию выпустил несколько песен, появлялся в ТВ-шоу «Фабрика звезд», писал песни для других исполнителей, работал продюсером.





Вне сцены





В 2010-е окончательно ушел со сцены и продолжил жить на авторские гонорары. В последние годы несколько раз появлялся на телевидении в развлекательных программах. Губин связывает уход со сцены с болезнью нервной системы, из-за чего страдает от постоянной боли. В СМИ не раз писали, что он злоупотребляет алкоголем, но артист отрицает эти сообщения.





Андрей Губин не был женат. По его словам, его первой любовью была девушка, которой он посвятил известную песню «Лиза». Второй большой любовью он называет экс-участницу группы «Карамель» Людмилу Кобевко. После расставания с ней он долго приходил в себя. Этот период отразился в последних альбомах, которые не повторили бешеного успеха 90-х. В желтой прессе ему приписывали многочисленные романы. Однажды на телевидении появился молодой человек, который выдавал себя за сына Губина. Но это оказалось неправдой.





Фото: кадр из клипа «Лиза»