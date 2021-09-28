Культовый сериал 90-х «Вавилон 5» решили перезапустить

Канал CW планирует перезапустить культовый научно-фантастический сериал 90-х годов «Вавилон 5», сообщает «Культуромания».

Сериал заслужил множество профессиональных наград, а также стал культовым среди фанатов космической тематики. Новое шоу уже находится в разработке, однако дата премьеры пока не раскрывается, сообщает «Культуромания».

Сценаристом картины стал Дж. Майкл Старжински, автор оригинальной истории. В новой версии «Вавилон 5» подвергнется полной перезагрузке.

Никаких подробностей сюжета пока не раскрыто. В оригинальном шоу рассказывалась история офицера Земных сил с таинственным прошлым, который служил на космической станции на нейтральной территории космоса. Через нее постоянно проходят контрабандисты, исследователи, дипломаты и другие персонажи, населяющие Вселенную.

Фото: кадр из сериала