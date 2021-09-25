Волгоградский режиссер Мария Галкина умерла в 29 лет

Талантливая режиссер из Волгограда Мария Галкина, страдавшая спинальной мышечной атрофией, скончалась на 30-м году жизни, сообщили в соцсетях ее коллеги.

В сообщении на странице одного из волгоградских киноклубов говорится, что у девушки не выдержало сердце. В скором времени ее тело перевезут в Волгоград.

В сентябре Мария отправилась в Москву для проведения операции, на которую неравнодушные люди помогли собрать ей деньги менее чем за месяц. К сожаление, спасти ее врачи уже не успели: за последние несколько лет заболевание волгоградки угрожающе прогрессировало.

Режиссерский дебют Марии состоялся в 13 лет, а всего в ее фильмография насчитывается более 20 игровых, документальных, анимационных фильмов, отмеченных многими фестивальными наградами. Мария Галкина вела активную общественную деятельность, в том числе ее силами были организованы показы независимого кино в Волгограде.

Фото: страница Марии Галкиной в соцсетях