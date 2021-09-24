Чьим голосом говорят герои «Маши и Медведя»

Мультфильм «Маша и Медведь» начал выходить в 2009 году. За 11 лет вышло пять сезонов. В ближайшие годы авторы обещали выпустить полнометражный анимационный фильм про Машу и Медведя. Мультфильм полюбился не только в России, но и во многих странах мира, особенно в Италии, Германии, Британии.





С первых серий Машу озвучивала Алина Кукушкина. Девочка попала в проект в семь лет. Ее голос так понравился авторам, что его пустили без доработок. Алина исполнила и песни, написанные для мультфильма. Самым сложным для нее была необходимость смеяться.





В СМИ писали, что на первый гонорар юная актриса дубляжа купила собаку. Она работала в мультфильме шесть лет. С возрастом ее голос начал меняться, поэтому ей нашли замену. Однако Алина осталась в проекте в качестве звукорежиссера и помощницы своей сменщицы. Кроме того, ее голосом заговорила Даша — сестра Маши.





На смену пришла Варвара Саранцева, которая озвучила третий сезон. В четвертом сезоне Маша говорит ее голосом и голосом Анастасии Радик. С пятого сезона озвучкой занимается Юлия Зуникова.





Медведя озвучили Борис Кутневич и Эдуард Назаров.





Фото: кадр из мультфильма «Маша и Медведь»