Интересные факты о создании «Приключений Электроника»

Культовый фильм Константина Бромберга сняли в 1979 году, а выпустили на экраны в 1980-м. Он основан на повестях Евгения Велтистова.





Сначала режиссер предполагал, что Сыроежкина и Электроника сыграет один мальчик. Но он отказался от этой идеи и начал искать близнецов по всему Советскому Союзу. Юра и Вова Торсуевы были 368-й парой, которая пробовалась на роль. На пробы их отправила завуч школы, в которой они учились.





Мальчики пришли к кинематографистам зимой, когда температура опустилась почти до −40 градусов. Кроме них на пробы никто не явился. Они продемонстрировали все, что требовалось от актеров: умение играть на гитаре, танцевать, петь и ездить на мопеде.





Во время проб у братьев завязался спор — оба хотели играть Электроника. Старший Вова уступил младшему Юре. Однако в первый же съемочный день режиссер поменял их. Ему показалось, что по характерам Володе больше подходил Электроник, а Юре — Сыроежкин.





Гангстером Урри мог стать Леонид Каневский, который прекрасно сыграл контрабандиста Аптекаря в «Бриллиантовой руке». Но ему предпочли Николая Караченцова.





Сыроежкина и Электроника озвучили актрисы Ирина Гришина и Надежда Подъяпольская. Песни спели Елена Камбурова и Елена Шуенкова. Хотя у мальчиков были очень звонкие голоса, но они не были поставлены. Во время съемок у них начали ломаться голоса. К тому же за время работы над фильмом, которая происходила в Одессе, они приобрели характерный местный говор.





Актеры-дети быстро росли — им постоянно приходилось перешивать костюмы. По признанию Торсуевых, на съемках не было никакого давления — режиссер прислушивался к ним. Ребята чувствовали себя комфортно, работая с профессиональными актерами. Не нравилось им то, что приходилось ходить на занятия в местную школу с углубленным изучением английского языка.





После выхода фильма Торсуевы стали знаменитыми на весь СССР. Ежедневно им и режиссеру приходили десятки писем от поклонников. Родителям близнецов приходилось регулярно менять номер телефона, который обрывали фанаты. Фильм также способствовал популяризации породы эрдельтерьер, к которой относился Рэсси.









Фото: кадр из фильма «Приключения Электроника»