Актеры, погибшие на съемочной площадке





Сергей Бодров





Сергей Бодров-младший погиб вместе со съемочной группой в 2002 году. Он снимал фильм «Связной» в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. После съемочного дня, проведенного в горах, группа возвращалась во Владикавказ. Внезапно произошел обвал ледника Колка. В считанные минуты ущелье покрылось огромным слоем льда и камней. Поисковые работы безрезультатно завершились через несколько месяцев. Родственники и добровольцы продолжали поиски еще несколько лет. До сих пор более 100 человек считаются пропавшими. Бодров умер на 31-м году жизни. У него остались жена и двое маленьких детей.



Брэндон Ли





Сын знаменитого актера и мастера боевых искусств Брюса Ли пошел по стопам отца. Он снимался в фильме «Ворон», который обещал принести ему всемирную славу. Однако во время съемок эпизода с выстрелом актер погиб. По сценарию в него стрелял другой актер. При выстреле холостым патроном заглушка, застрявшая в стволе, вылетела и, как пуля, прошла через живот и осталась в позвоночнике. Актер потерял много крови и скончался в больнице. Ему было 28 лет. Брэндон Ли умер незадолго до свадьбы. Его похоронили рядом с отцом.





Инна Бурдученко





Советская актриса умерла в возрасте 21 года в результате несчастного случая, произошедшего на съемках фильма «Цветок на камне». Героиня Бурдученко спасала знамя, которое находилось в горящем помещении. Пылающий барак обвалился в то время, когда в нем находилась актриса. Ее бросились спасать. Девушка получила ожоги 78% тела. Через две недели она скончалась, находясь в больнице. На момент смерти Инна Бурдученко была на третьем месяце беременности.





Евгений Урбанский





Трагически погиб на съемках фильма «Директор». По сюжету автомобиль героя Урбанского должен был проехать через барханы, обогнать автоколонну и возглавить ее. Самым сложным был прыжок с бархана. Актер самостоятельно участвовал в съемке эпизода. Первый дубль был вполне удачным, но второй режиссер настоял еще на одном дубле. На этот раз машина внезапно перевернулась, актер получил серьезные травмы. Он скончался по пути в больницу. Ему было 33 года.





Фото: кадр из фильма «Ворон»