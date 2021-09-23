Как живет знаменитый мистер Бин

Роуэн Себастьян Аткинсон родился в 1955 году в Англии. Его отец был фермером, а мать домохозяйкой. Он учился в одной школе с будущим премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В университете он изучал электротехнику, даже получил соответствующую магистерскую степень.





Профессиональный путь





В 23 года Аткинсон начал работать в радиошоу The Atkinson People, где был ведущим, актером и сценаристом. В 1980-е годы появился в фильме про Джеймса Бонда «Никогда не говори никогда», а также ситкоме «Черная гадюка». За роль в сериале он получила премию BAFTA.





В 1990 году на экраны вышел сериал «Мистер Бин», прославивший Аткинсона на весь мир. Проект был очень популярен. Он собирал миллионы телезрителей у экранов. Аткинсон снимался в нем пять лет, а также появлялся в отдельных эпизодах в 2007 и 2015 годах. К роли мистера Бина он вернулся и в двух полнометражных картинах. В этом образе Аткинсон даже участвовал в открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году.





Среди последних заметных работ актера можно выделить детективный сериал «Мегрэ», в котором он сыграл комиссара Жюля Мегрэ, а также продолжение комедийной франшизы «Агент Джонни Инглиш».





В последние три года он не снимался в кино и сериалах. Но в будущем году планируется выход фильма с его участием.



О личной жизни





В 1990 Роуэн Аткинсон тайно женился на Сунетре Шастри, работавшей гримершей на ВВС. Свадьбу скромно отметили в ресторане «Русская чайная» в Нью-Йорке. Затем состоялось более открытое торжество в Лондоне. У пары родились двое детей — дочь Лили и сын Бенджамин. Девушка пошла по стопам отца.





В 2014 году у Аткинсона начался роман с актрисой Луизой Форд, которая в два раза младше его. Через год он развелся с первой супругой. У Аткинсона и Форд есть совместный ребенок.





Фото: кадр из фильма «Мистер Бин»