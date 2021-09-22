Топ-6 фильмов и сериалов о сектах

Почему люди верят лидерам сект и культов? Как они попадают в их сети и как осознают, что оказались в ловушке? В осмыслении этого сложного феномена могут помочь фильмы и сериалы о сектах.





«Последователи», 2013–2015





Бывший профессор и серийный маньяк Джо Кэролл избегает смертной казни с помощью последователей. Он преподавал в колледже, особое внимание уделяя жизни и творчеству Эдгара Аллана По, а также убивал молодых женщин. Агент ФБР Райан Харди поймал его. В тюрьме преступник создает сеть подражателей, готовых выполнить любое его поручение.





«Колония Дигнидад», 2015





Фильм немца Флориана Галленберга основан на реальных событиях, произошедших в Чили в 1970-е годы. Журналиста из Германии Даниэля похищают в Чили. После пыток и допросов его отправляют в колонию «Дигнидад», которую выдают за благотворительное поселение. В нем управляет бывший офицер вермахта, превратившийся в проповедника. Он внушает колонистам, что рабский труд и эксперименты над людьми освободят их. Лена, возлюбленная Даниэля, под видом послушницы отправляется в колонию, чтобы спасти его.





«Путь», 2016-2018





В США появляется религиозный культ, последователи которого становятся Эдди и Сара. Он — бывший наркоман, который начинает сомневаться в собственной вере и в учении. Эдди пытается разобраться с кризисом, а также сохранить брак с Сарой, которая предана культу и не разделяет сомнений мужа.





«Так сказал Чарли», 2018





Не вымышленная история секты «Семья», которую возглавлял Чарли Мэнсон, нашла отражение в фильме канадки Мэри Хэррон. Молодая исследовательница пишет работу о серии убийств, которые совершили девушки из «Семьи». Она расспрашивает женщин, отбывающих наказание в тюрьме, о произошедшем, чтобы прояснить нестыковки и детали истории. От руки сектантов погиб не один человек, в том числе беременная актриса Шэрон Тэйт, жена режиссера Романа Полански. Исследовательница выясняет неожиданные подробности.





«Солнцестояние», 2019





Драматический хоррор Ари Астера повествует о путешествии американских студентов-антропологов в Швецию. Они решают посетить общину, где готовится празднование дня летнего солнцестояния — важного праздника для многих культур. Обряды местных жителей оказываются зловещими и ужасающими.





«Приди ко мне», 2019





Фильм сняла полячка Малгожата Шумовска. Он рассказывает историю Селы, которая всю жизнь живет в лесу. Ее семья — это много женщин разных возрастов и единственный мужчина, которого зовут Пастырь. Он является для женщин и отцом, и любовником, и наставником, и другом. Селе предстоит стать женой Пастыря. Однако она начинает задаваться вопросами об окружающем мире и оказывается на пороге страшного открытия.





Фото: кадр из фильма «Солнцестояние»