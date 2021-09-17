Что скрывает Большой сфинкс в Египте

Самый растиражированный образ Древнего Египта связан с пирамидами. Однако страна полна других не менее интересных древностей, которые хранят свои секреты на протяжении столетий. Одним из них является Большой сфинкс.





Скульптура высотой в 20 метров — одна из самых древних из сохранившихся на Земле. Она расположена на западном берегу Нила в Гизе. Сфинкс высечен из монолитной известковой скалы. Считается, что в его лице есть сходство с фараоном Хефреном. Его погребальная пирамида расположена рядом.





Тайны и гипотезы





С пирамидами и скульптурами связаны многочисленные легенды. Одна из них гласит, что сфинкс охраняет вход в потайное место. По другой версии, через него можно попасть в другой мир. Если вторую версию проверить вряд ли возможно, то первая нашла частичное подтверждение. Не так давно исследователи нашли вход в помещение, расположенный в скульптуре.





Раньше считалось, что вход может находиться в районе головы или между лап сфинкса. По мнению египтологов, еще 200 лет назад неизвестный привез дверь, скрывающую вход в помещение, во Францию. Она оказалась в Лувре. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, нужно провести серьезное исследование. Оно требует разрешения египетских властей. Они почему-то медлят с выдачей разрешения. Почему — загадка.





Еще в конце прошлого века исследователи проверили сфинкса с помощью специального оборудования. Под левой лапой они нашли узкий проход, который вел в сторону пирамиды. Он начинался на глубине двух метров и шел вниз. Однако исследователи не смогли попасть в него и дойти до предполагаемой тайной комнаты.





Когда ученые собрались более глубоко и детально изучить вопрос, в процесс вмешались власти Египта. Их представители потребовали остановить работы и не трогать скульптуру. На этом исследователи завершили работы. Аналогичная реакция последовала и на инициативы других ученых, которые хотели разгадать загадку тайного помещения.





Что скрывает сфинкс





По мнению некоторых ученых, комната уже известна египетским властям. Ее могли открыть в конце ХХ века. Под сфинксом могли обнаружить Зал свидетельств, в котором хранится огромное количество информации о Древнем Египте. Однако власти решили скрыть большое научное открытие от всего мира. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?





Фото: Hamish2k из английской Википедии, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10552529