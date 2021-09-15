Comic Con Russia перенесли на следующий год из-за COVID-19

Популярный фестиваль комиксов и поп-культуры Сomic Con Russia был перенесен на 2022 год из-за пандемии коронавируса, сообщили организаторы мероприятия.

В сообщении организаторов говорится, что событие состоится в следующем октябре. По сообщению пресс-службы, это вызвано невозможностью обеспечить безопасность всех участников Comic Con Russia, если мероприятие состоится в этом году.

В пресс-службе уточнили, что гостям фестиваля не стоит волноваться из-за купленных билетов, так как все они будут действительны и в следующем году. Кроме того, QR-код о вакцинации или свежий результат ПЦР-теста будут обязательными для всех посетителей мероприятия.

По предварительной информации, фестиваль должен начаться 7 октября следующего года. За время проведения Comic Con Russia его гостями в разные годы становились: режиссер М.Найт Шьямалан, актеры Рутгер Хауэр, Миша Коллинз и многие другие.