Съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия» завершились в Москве

15.09.2021

Съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия» завершились в Москве

Завершились съемки второго сезона сериала «Эпидемия» режиссера Дмитрия Тюрина, они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Карелии, сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production. 

В сообщении компании сказано, что съемки второго сезона сериала «Эпидемия» производства кинокомпании 1-2-3 Production завершены. Процесс занял у съемочной команды, во главе с режиссером Дмитрием Тюрины, почти полгода, стартовав в подмосковной Ивантеевке, пройдя через Санкт-Петербург и окрестности, Карелию и Приозерск, чтобы снова вернуться в Москву.

Впервые сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» вышел в сети 14 ноября 2019 года. После релиза сериал был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. 

По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.

Фото: кадр из сериал