Съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия» завершились в Москве

15.09.2021
В сообщении компании сказано, что съемки второго сезона сериала «Эпидемия» производства кинокомпании 1-2-3 Production завершены. Процесс занял у съемочной команды, во главе с режиссером Дмитрием Тюрины, почти полгода, стартовав в подмосковной Ивантеевке, пройдя через Санкт-Петербург и окрестности, Карелию и Приозерск, чтобы снова вернуться в Москву.
Впервые сериал «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» вышел в сети 14 ноября 2019 года. После релиза сериал был продан на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах.
По итогам года драма стала первым российским проектом, вошедшим в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.
Фото: кадр из сериал