Почему «Неизвестная» Крамского стала самой загадочной картиной в русской живописи

«Неизвестная» Ивана Крамского была представлена широкой публике в 1883 году. Автор осознавал, что его работа окажется вызывающей. Павел Третьяков даже не стал покупать портрет для своей галереи, в которой он оказался только в 1925 году.





Художник не распространялся о подробностях работы над картиной. Он не оставил никаких упоминаний о том, кто изображен на полотне и что он хотел сказать этой работой.





«Неизвестная» бросала вызов современникам. Она была одета по последней моде во все лучшее сразу, что считалось дурновкусием. Более того, дама ехала одна в открытой коляске. Дворянкам приписывалось передвигаться в сопровождении родственников или компаньонок. Критики считали, что на картине изображена содержанка.





Самая распространенная версия гласит, что полотно отсылает к истории Екатерины Долгоруковой. Долгое время она была фавориткой Александра II при живой супруге. После ее смерти император женился на любимой женщине, но уже через год он умер в результате покушения. Его наследник Александр III способствовал тому, чтобы она покинула страну вместе с детьми.





Долгорукова была свободной и сильной женщиной, бросавшей вызов высшему обществу. Она не стеснялась ездить одна или в компании императора. Ей были чужды правила и предрассудки светского общества.





Не все специалисты согласны с этой версией. Они указывают на отсутствие портретного сходства между женщинами. Кроме того, Крамской был близок с семьей Александра III. Вряд ли бы он стал изображать фаворитку умершего государя.





Согласно другой версии, прототипом стала крестьянка Матрена Саввишна. Она якобы была законной супругой дворянина из рода Бестужевых. Эта история вызывает еще больше споров. Сложно увидеть в красавице с надменным взглядом с картины Крамского крепостную крестьянку.





Еще одно предположение гласит, что на картине изображена дочь художника Софья Крамская. Специалисты находят сходство девушки с «Неизвестной». Однако искусствоведы полагают, что дочь просто позировала отцу, чтобы он мог правильно передать позу. Странно думать, чтобы Крамской выставил дочь в столь вызывающем образе. Возможно, образ является собирательным.





Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=799621