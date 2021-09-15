Канадский комик Норм Макдональд умер от рака в 61 год

Комедийный артист из Канады Норм Макдональд скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Variety представитель Макдональда Джефф Дэнис.

Было известно, что Макдональд боролся с раком почти 10 лет. «Норм был оригиналом! Он внес в американский юмор честность и грубую силу», — говорится в сообщении Дэниса. Норма Макдональда в соцсетях вспоминают десятки артистов и звезд. «Он был одним из самых драгоценных наших камней. Честный и отважный гений комедии», — написал в Twitter актер Джим Керри.

Норм родился в Квебеке 17 октября 1959-го. Дебютировал в кино в 90-х.

Снимался в фильмах «Билли Мэдисон», «Народ против Ларри Флинта», «Человек на Луне», озвучка пса Лаки во всех частях «Доктора Дулиттла», голос пса-вампира в «Псе-вампире» и соплеобразного похотливого лейтенанта Яфита в «Орвилле», «Нелепая шестерка», Расти из «Бывает и хуже», «Меня зовут Эрл» и «Субботним вечером в прямом эфире».

Он присоединился к актерскому составу шоу «Saturday Night Live» в 1993 году, а в следующем году стал ведущим программы «Weekend Update» («Выходные новости»). Артист озвучил мультфильмы «Симпсоны» и «Клаус», а также снялся в лентах «Человек на Луне», «Грязная работа», «История одного похищения» и других.

Фото: кадр из шоу Норма Макдональда