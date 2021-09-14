Гробница фараона Джосера открылась после многолетней реставрации

Об этом сообщил генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Гробница фараона III династии Древнего Египта Джосера в Саккаре под Каиром была открыта для публики по окончании 15 лет реставрации.

Восстановительные работы шли в некрополе с 2006 года, их стоимость составила $8,5 млн. Гробница находится в южной части погребального комплекса фараона рядом с пирамидой. Саркофаг, сделанный из розового гранита, находится на дне колодца глубиной 31 метров.

Ступенчатая пирамида была отреставрирована в марте 2020 года. В некрополе были отреставрированы нижние коридоры, стены и потолки, в них заделали трещины и восстановили интерьеры.

Гранитный саркофаг на дне колодца повторно собрали и отреставрировали, отремонтировали ведущие к нему лестницы, вымощены полы для посетителей.

По мнению ряда ученых, южная гробница предназначалась для хранения сосудов с органами, которые изымались во время мумификации. Символическая гробница могла быть создана и для того, чтобы разграничить ее с гробницей в Абидосе. В мировых справочниках глубина колодца обозначена в 28 метров, однако в реальности он оказался глубже на три метра, что выяснилось после того, как его расчистили от щебня, камней и песка.