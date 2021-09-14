Гробница фараона Джосера открылась после многолетней реставрации

14.09.2021

Гробница фараона Джосера открылась после многолетней реставрации

Об этом сообщил генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Гробница фараона III династии Древнего Египта Джосера в Саккаре под Каиром была открыта для публики по окончании 15 лет реставрации.

Восстановительные работы шли в некрополе с 2006 года, их стоимость составила $8,5 млн. Гробница находится в южной части погребального комплекса фараона рядом с пирамидой. Саркофаг, сделанный из розового гранита, находится на дне колодца глубиной 31 метров.

Ступенчатая пирамида была отреставрирована в марте 2020 года. В некрополе были отреставрированы нижние коридоры, стены и потолки, в них заделали трещины и восстановили интерьеры.

Гранитный саркофаг на дне колодца повторно собрали и отреставрировали, отремонтировали ведущие к нему лестницы, вымощены полы для посетителей.

По мнению ряда ученых, южная гробница предназначалась для хранения сосудов с органами, которые изымались во время мумификации. Символическая гробница могла быть создана и для того, чтобы разграничить ее с гробницей в Абидосе. В мировых справочниках глубина колодца обозначена в 28 метров, однако в реальности он оказался глубже на три метра, что выяснилось после того, как его расчистили от щебня, камней и песка.