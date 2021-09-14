В центре Пскова нашли угол деревянного дома XV века

14.09.2021
Деревянные конструкции XV века были найдены во время археологических работ на трассах инженерных коммуникаций.
Сейчас ученые углубились уже на 3 метра от уровня дневной поверхности. Там их глазам предстали хорошо сохранившиеся до наших дней конструкции из дерева, скорее всего относящиеся к XV веку. В раскоп попал угол большой постройки, отметили эксперты.
«Имеет ли это сооружение отношение к Торгу, пока сказать сложно, но мы продолжаем искать», — заключили эксперты.
Фото: Археологический центр Псковской области