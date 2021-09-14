Как «Мона Лиза» стала самой известной картиной в мире

До начала ХХ века о «Портрете госпожи Лизы дель Джокондо» Леонардо да Винчи мало говорили. Работа не была интересна ни специалистам, ни широкой публике.





Предыстория





После окончания работы мастер оставил портер помощнику. В дальнейшем его выкупил французский король Франциск I, по приказу которого картину повесили в баню. Знаменитый Король-Солнце Людовик XIV перевез работу в Версаль. После Французской революции она оказалась в Лувре. Наполеон ненадолго забирал картину, но вернул её в музей.





Хотя портретом интересовались правители, простым гражданам не было до него дела. «Мону Лизу» массово не изучали искусствоведы. Она просто висела между «Мадоннами» эпохи Возрождения.





Переломный момент





Всё изменилось в 1911 году. Один художник решил поближе познакомиться с работой, но не обнаружил её на привычном месте. Посетители думали, что картину забрали на реставрацию, а смотрители вовсе не заметили её исчезновения.





Когда нашли раму, стало очевидно, что полотно украли. Начался большой шум в прессе. К делу подключились искусствоведы. Руководители музея обещали награду за помощь в поимке воров и возвращение музейного экспоната. Подозрения пали на художников и других представителей богемы, среди которых были Пабло Пикассо и Гийом Аполлинер. Вся страна следила за расследованием. «Мона Лиза» не сходила с передовиц.





Развязка





Через два года галерее Уффици во Флоренции предложили выкупить «Мону Лизу». Однако руководитель настоял на том, чтобы вор сдался.





Оказалось, что портрет выкрал сотрудник Лувра, итальянский художник Винченцо Перуджа. Он считал, что картину незаконно вывезли из Италии, потому её нужно вернуть.





В Италии Перуджа стал героем. Суд не смог вынести ему наказание из-за сильнейшего общественного давления. Он провел за решеткой полгода и вышел на свободу





«Мона Лиза» провела турне по городам Италии, а затем вернулась во Францию. По сей день она хранится в Лувре. Неизвестно, как сложилась бы судьба картины, если бы не резонанс, который вызвала кража полотна.





Фото: Рixabay.com