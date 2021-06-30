Заболевший коронавирусом актер Александр Дьяченко попросил поддержать его музыку

Известный петербургский артист и музыкант рассказал о своей ситуации в Instagram.

Дьяченко сообщил, что находится в Мариинской больнице с диагнозом «инфекция коронавируса», и опубликовал снимок из палаты.

«Белая палата. Крашенная дверь. Их не показываю, а вот не показать прородителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка! Но Вы меня поддержите еще больше, если услышите «Like Birds». Целых 500 просмотров на ютубе за это время. Скажите - давлю на жалость? Конечно. Скажите - использую запрещенный прием, чтобы «раскрутить» трек? Конечно. Моя музыка - это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же - все прелестно. Меня штормит», — написал Дьяченко.

Как стало известно, четыре дня назад артист получил положительный тест на COVID-19. Сначала он пытался лечиться дома, однако ему стало хуже, и пришлось вызвать врачей.