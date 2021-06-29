Минкультуры России включит Музейный квартал и другие музеи Тулы в международные проекты

Об этом сообщила пресс служба ведомства.

29 июня статс-секретарь – замминистра культуры РФ Алла Манилова встретилась с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. В своем слове Дюмин поблагодарил Минкультуры России и лично Ольгу Любимову и ее заместителя Аллу Манилову за поддержку в развитии музейного дела в регионе.

По словам губернатора, в прошлом году в рамках 500-летия Тульского кремля были открыты новые музейно-выставочные пространства в Туле и малых исторических городах. Ключевой объект этого года – Музей обороны Тулы, который создается при поддержке президента России и Министерства культуры РФ к 80-летию обороны Тулы.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовской битвы.

Алла Манилова отметила, что Тула вошла в число лидеров среди участников проекта «Музейные маршруты России». В ходе презентационных мероприятий будут обсуждаться вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия России, систематизации и развития музейного туризма, повышения популярности музеев.

Замминистра рассказала о дальнейших планах по развитию музеев в регионе. Так, в Туле появится филиал Музея Бахрушина. Музей Победы в Москве намерен организовать сотрудничество с создаваемым сейчас Музеем обороны Тулы. Кроме того, у Минкультуры России есть планы по включению Музейного квартала и других тульских музеев в международные проекты, говорится в сообщении.

Фото: Минкультуры РФ