Причиной смерти актрисы Натальи Поповой стал коронавирус

28.06.2021
Как стало известно, Наталья Попова заразилась коронавирусом около месяца назад. Актриса попала в больницу, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Болезнь протекала с осложнениями, ставшими причиной смерти, указывают знакомые актрисы.
Наталья Попова скончалась 26 июня в возрасте 72 лет. Дата прощания с артисткой и ее похорон пока не сообщается, пишет «Культуромания».
Наталья Попова стала известна благодаря своей роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Также играла роли в фильмах «Мой старший брат», «Наш бронепоезд», «Поездка к сыну», «Скандальное происшествие», «Тамбовская волчица» и другие.
Фото: кадр из х/ф «Двенадцать месяцев»