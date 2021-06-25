Лишение свободы благоприятно повлияло на Михаила Ефремова

Адвокат актера Петр Хархорин опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся психическом расстройстве у своего подопечного.

Юрист сообщил об изменениях, которые произошли с Михаилом Ефремовым за время пребывания в колонии. По его словам, актер стал «совершенно другим человеком».

Ефремов даже отказался от работы в библиотеке в пользу более тяжелого труда, отметил адвокат. При этом актер прочитал за время заключения большое количество книг.

«Настоящий русский интеллигент», — подчеркнул юрист. По его словам, Ефремов собирается «испить всю чашу», поэтому работает в пошивочном цехе и вставляет в комбинезоны молнии.

Адвокат собирается подать иск против СМИ, которые указали, что у актера якобы наблюдается расстройство психики. По его словам, эти слова были «вырваны из контекста» судебно-психиатрической экспертизы. Однако родственники Михаила Ефремова не дают разрешения заявить иск о защите чести и достоинства, подчеркнул юрист в интервью Газете.ру.





Фото: кадр из к/ф "12"