В Костромской области открылась выставка «Россия Александра Островского»

Также заработала пленарная сессия, посвященная великому драматургу, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

В соответствии с Указом президента России Владимира Путина в 2023 году по всей стране пройдут масштабные мероприятия в честь 200-летия со дня рождения Александра Островского.

«Костромская область будет центром этих событий. Празднование юбилея такого большого национального героя, оставившего колоссальный след в истории, для региона очень важно. Это прекрасный мощный стимул для его развития, как социально-экономического, так и культурного», − отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

Выставка «Россия Александра Островского» − первое событие плана юбилейных мероприятий на территории области. В экспозиции, открывшейся сегодня в здании Дворянского собрания, представлены копии архивных документов и фотографий драматурга. Часть стендов посвящена Костромской губернии, имению Щелыково, театральной деятельности Александра Островского и знаменитым произведениям писателя. Выставка – совместный проект, реализованный Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля и музеем-заповедником «Щелыково».

На данный момент в основной план празднеств вошли 68 мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Александра Островского, отражающих его вклад в развитие русской литературы и становление национального театра. Отдельно выделены три направления по линии Малого театра России, музея-заповедника «Щелыково» и Союза театральных деятелей.

Также будут проработаны вопросы создания фирменного стиля юбилейных мероприятий, выпуска коллекционной почтовой марки с портретом писателя и создания специализированного раздела на портале Культура.РФ.

В зарубежную часть плана вошли показы спектаклей ведущих российских театров на базе российских центров науки и культуры, перевод пьес на редкие языки мира, проведение творческих лабораторий, организацию международного фестиваля русских театров зарубежья.