В Русском музее откроется выставка «Айдан Салахова. Из цикла «Новые святые»

Пресс-показ экспозиции состоится 24 июня в Мраморном дворце, сообщили в музее.

Камерная выставка работ Айдан Салаховой из цикла «Новые святые» посвящена врачам и была создана художницей в 2020 году. Семь произведений – пять, объединенных в цикл «Новые святые», и два самостоятельных, но близких к этой серии по замыслу и времени создания, представляют собой часть дара Русскому музею коллекционера Владимира Некрасова, давнего почитателя таланта художницы.

Замысел цикла «Новые святые» родился в московском госпитале «Царицыно», где художница по возвращении из Италии находилась на карантине. Увиденное в госпитале воплотилось в серию живописных полотен.

Наблюдая за работой врачей и восхищаясь их самоотверженностью, Айдан Салахова делала многочисленные фотографии и зарисовки, которые впоследствии использовала в процессе работы над циклом. Художница стремилась привлечь внимание к напряженной работе врачей и опасности COVID-19.

Салахова обращалась к теме коронавируса и немного ранее. Две работы – «Crazy pavings 1» и «Crazy pavings 2», представленные на выставке, выполнены до цикла «Новые святые», но соответствуют ему по стилистике и тематике, сообщили в музее.