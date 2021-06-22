Режиссер Светлана Ельчанинова умерла в 46 лет после недели на ИВЛ

Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов РФ.

Режиссер-мультипликатор, художник, сценарист и актриса Светлана Ельчанинова скончалась 21 июня. Причина ее смерти не называется, однако известно, что Ельчанинова попала в больницу в середине июня и около недели она находилась в реанимации, будучи подключенной к аппарату ИВЛ.

Ельчанинова родилась в Баку20 августа 1974 года, однако с детства жила в Москве. В 2004 году окончила ВГИК в мастерской режиссуры анимационного фильма и компьютерной графики.

Некоторое время Ельчанинова вела авторскую программу о проблемах молодежи на радиостанции «Ракурс». С 1992 года была руководителем некоммерческого молодежного «Клуба имени Джерри Рубина». Является автором антинаркотических комиксов.

За свою карьеру Ельчанинова не раз становилась лауреатом российских и международных кинофестивалей.

«Все, кто ее знал, сохранит светлую память о творчески талантливом и очень добром человеке», — говорится в сообщении Союза кинематографистов РФ.

Фото : YouTube