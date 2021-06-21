В священном городе индусов нашли медные пластины с текстами на древних языках

21.06.2021
Ученые вели раскопки в храме на территории священного города Шрисайлам. В ходе раскопок эксперты обнаружили 21 медную пластину.
Пока что находки датируются XIV-XVI веками нашей эры, однако ученые допускают, что они были созданы еще раньше. Уникальность пластин в том, что тексты на них выполнены на разных языках древней Индии. Пока что тексты не расшифрованы.
Пластины из одних комплектов покрыты текстами санскрите, другие — на языках телугу и каннада, сообщает ФАН.
Религиозная традиция храмов в Таиланде возникла в средние века, когда здесь появилась традиция массового купания в реке Кришна
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