В священном городе индусов нашли медные пластины с текстами на древних языках

О находке археологов сообщает D eccan c hronicle.

Ученые вели раскопки в храме на территории священного города Шрисайлам. В ходе раскопок эксперты обнаружили 21 медную пластину.

Пока что находки датируются XIV-XVI веками нашей эры, однако ученые допускают, что они были созданы еще раньше. Уникальность пластин в том, что тексты на них выполнены на разных языках древней Индии. Пока что тексты не расшифрованы.

Пластины из одних комплектов покрыты текстами санскрите, другие — на языках телугу и каннада, сообщает ФАН.

Религиозная традиция храмов в Таиланде возникла в средние века, когда здесь появилась традиция массового купания в реке Кришна



