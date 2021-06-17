У берегов Сингапура нашли затонувшее судно с уникальной китайской керамикой XIV века

О находке говорится в сообщении Совета национального наследия Сингапура.

Подводные археологи обнаружили обломки двух судов в территориальных водах Сингапура, говорится в сообщении. Одно из судов, по выводам экспертов, затонуло в XIV веке.

Среди его обломков эксперты нашли керамические сосуды, сделанные в Древнем Китае. Многие из найденных вещей являются редкими, одна ваза просто уникальна, заявил руководитель проекта Майкл Флекер.

Второе найденное судно было построено в Индии для торговых целей и затонуло, скорее всего, по пути из Китая в 1796 году. Оно также везло груз предметов из китайской керамики, а также из стекла и меди. Водолазы нашли якоря и пушки корабля.

Найденные артефакты будут выставлены в музеях Сингапура в конце текущего года.

Фото: iseas.edu.sg