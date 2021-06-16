Спецфестиваль тяжелой музыки Bullhead City Festival впервые пройдет в Германии

16.06.2021

Смотр состоится с 16 по 18 сентября в Вакене, сообщили устроители.

Организаторы крупнейшего мирового фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который в этом году отменен из-за пандемии коронавируса, приняли решение провести осенью альтернативный смотр Bullhead City Festival.

Как и на фестивале Wacken Open Air, гостям представят обширную музыкальную программу. В мероприятии примут участие немецкая группа Blind Guardian и финская симфоник-метал-группа Nightwish.

Также перед посетителями выступит немецкая певица Дороти Пеш, немецкая группа Saltatio Mortis и другие популярные исполнители тяжелой музыки.

В связи с действующими в Германии ограничениями для сдерживания распространения коронавируса мероприятие состоится с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Продажа билетов на фестиваль начнется в конце июня — начале июля, говорится в сообщении.


Фото: „Ela“ - Postweg, Copyrighted free use, Ссылка