Спецфестиваль тяжелой музыки Bullhead City Festival впервые пройдет в Германии

16.06.2021
Организаторы крупнейшего мирового фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air, который в этом году отменен из-за пандемии коронавируса, приняли решение провести осенью альтернативный смотр Bullhead City Festival.
Как и на фестивале Wacken Open Air, гостям представят обширную музыкальную программу. В мероприятии примут участие немецкая группа Blind Guardian и финская симфоник-метал-группа Nightwish.
Также перед посетителями выступит немецкая певица Дороти Пеш, немецкая группа Saltatio Mortis и другие популярные исполнители тяжелой музыки.
В связи с действующими в Германии ограничениями для сдерживания распространения коронавируса мероприятие состоится с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Продажа билетов на фестиваль начнется в конце июня — начале июля, говорится в сообщении.