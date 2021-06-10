Мариинский театр представит новую постановку «Тангейзера»

Премьерные показы пройдут 17 и 18 июня на новой сцене в рамках фестиваля «Звезды белых ночей», сообщили в театре.

«Тангейзер» станет девятой по счету оперой в вагнеровском проекте Мариинского театра. Два года назад состоялась ее премьера в Концертном зале; теперь опера будет идти на сцене Мариинского-2.

Хотя команда постановщиков остается прежней (режиссер Вячеслав Стародубцев, художник Петр Окунев), публику ждет совершенно новый спектакль с новыми декорациями и костюмами, с новыми смысловыми акцентами, говорится в сообщении.

Из нескольких вариантов партитуры в Мариинском исполняется так называемая «дрезденская редакция» — по названию города, где состоялась мировая премьера оперы. Это значит, что одно из самых впечатляющих произведений Вагнера — увертюра к «Тангейзеру» — звучит здесь целиком, и звучит в исполнении одного из лучших вагнеровских оркестров мира.

Главный герой оперы — раздираемый противоречиями рыцарь-поэт Тангейзер. Любовно-философский треугольник с ним образуют фигуры языческой богини Венеры и христианской праведницы Елизаветы. Конфликт земного и небесного дан уже в увертюре, и далее он разворачивается в трех актах оперы. С одной стороны — торжественная мощь хоральных напевов, с другой — томительная, жаркая хроматика, передающая чувственное влечение. Сталкивая сиюминутное и вечное, грех и добродетель, Вагнер использует универсальный язык мифа, и поэтому его сюжеты так легко откликаются на актуализацию, на перенос в реалии сегодняшнего дня.

Партию Тангейзера в Мариинском исполняют Сергей Скороходов, Михаил Векуа и Август Амонов. Помимо новой сценической трактовки, публика увидит новые работы солистов оперы: впервые в «Тангейзере» будут петь Елена Стихина и Мария Баянкина (Елизавета), Кирилл Жаровин и Роман Бурденко (Вольфрам), Глеб Перязев (Герман). В репетициях занят состав исполнителей из предыдущей постановки. Полностью он опубликован на сайте театра.

Фото: эскиз постановки, Мариинский театр