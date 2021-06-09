Телеканал «Россия» покажет премьеру докфильма Андрея Кончаловского «Человек неунывающий»

Об этом сообщила пресс-служба вещателя.

Как указано в сообщении, фильм режиссера является еще одной попыткой ответить на вопросы —— что мир знает о России? Какая она? Какие люди в ней живут? Чем они живут?

Герои картины Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» – люди, которые, несмотря на все жизненные трудности, находят силы оставаться оптимистами, у которых есть внутренняя опора. Молодой аспирант, работающий учителем в сельской школе, фермер, оглядывающий свои гектары, батюшка, играющий со своими детьми и даже знакомый всем почтальон Тряпицын, задающийся вопросами о демократии.

Семь новелл, семь выхваченных из жизни фрагментов создают честный портрет простого человека, живущего где-то между Востоком и Западом, между Богом и Дьяволом, между свободой и необходимостью, отмечается в сообщении. Особая сила этого героя заключается в том, чтобы верить в лучшее и не унывать.

«Замысел был очень простой — найти людей, которые в данной ситуации, в данной жизни сегодня находят какие-то опоры. Мы сделали картину, которая может быть интересна людям, чтобы, посмотрев ее, они сказали себе — все же есть надежда», — пояснил сам режиссер.