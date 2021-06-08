Серебряков сыграет следователя, расследующего самоубийство школьницы

Съемки уже начались, сообщили в компании «Метрафильмс».

Драму «Белый список» будет снимать режиссер Алиса Хазанова. Актер Алексей Серебряков сыграет в картине главную роль.

В основе сюжета лежат реальные события, это история о двух следователях, которые приехали в подмосковный город, чтобы расследовать самоубийство школьницы. Следствие затягивается на годы, переворачивая жизнь героев, пишет «Культуромания».

По словам Алисы Хазановой, фильм рассказывает не только о поиске убийцы, но и обращает внимание на проблемы общения детей и родителей. Осознание хрупкости человеческой жизни меняет героев, именно эта трансформация является целью фильма, рассказала Хазанова.

В съемках фильма также участвуют Евгения Крегжде, Владимир Аверьянов, Виктория Мирошниченко и другие актеры.

Фото: кадр из к/ф «Пирамммида»