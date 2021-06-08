Создатель «Кафе «Клубничка» режиссер Виктор Рябов умер в 78 лет

Об этом говорится в сообщении на сайте ГИТИСа.

Актер, сценарист и педагог, главный режиссер музыкального театра имени Сац, профессор Виктор Рябов скончался 7 июня.

Причина смерти не называется.

«Вся жизнь Виктора Борисовича была посвящена искусству музыкального театра. Долгие годы он творил под руководством Натальи Ильиничны Сац. В ГИТИСе на кафедре режиссуры и мастерства актера музыкального театра мастер проработал около сорока лет», — говорится в некрологе.

Рябов очень тонко чувствовал музыкальный театр и учил этому своих воспитанников, актеров и режиссеров, говорится в сообщении.

Фото: kino-teatr.ru