Пекинский императорский дворец передаст в Гонконг более 800 древних реликвий

Об этом сообщила газета The Standard по информации директора гонконгского музея Луи Нга.

Новый музей императорского дворца откроется в Гонконге в июле будущего года. Благодаря сотрудничеству с пекинским дворцом «Гугун» он сможет разместить 880 реликвий, говорится в сообщении.

Ранее Пекин не практиковал передачу в аренду своих артефактов за пределы материкового Китая. Полный список реликвий стороны намерены согласовать к сентябрю.

Здание музея будет достроено к концу этого года, его внутреннюю отделку завершат весной.

Музей площадью 10 тыс. кв. м создается на насыпном участке берега пролива Виктория. Он войдет в огромный комплекс Культурного центра «Западный Коулун», где будут театры, выставочные павильоны, оперные залы и музейные учреждения, общей численностью 17 объектов.

Идею создания музея выдвинула глава гонконгской администрации Кэрри Лам. Соглашение о сотрудничестве было достигнуто по линии музеев между Пекином и Гонконгом летом 2017 года в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, посетившего бывший британский анклав по случаю 20-й годовщины его перехода Китаю.



