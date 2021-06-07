В Калининграде состоится фестиваль «Архитектурное наследие 2021»

Событие пройдет с 24 по 26 июня, сообщили «Культуре» организаторы.

IV Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие» объединит представителей профессионального сообщества для обсуждения вопросов сохранения и рационального использования культурных богатств нашей страны.

В этом году экспертов, участников и гостей фестиваля примет Калининград. Комплекс деловых мероприятий и несколько специализированных выставок объединит тема, сформулированная куратором фестиваля Ириной Маркиной — «Историческое наследие и комфортная среда обитания», предлагающая обратить внимание на проблему сохранения аутентичности исторических городов и поселений в эпоху стремительной урбанизации.

Торжественная церемония открытия, а также подведение итогов смотров-конкурсов «Архитектурного наследия» пройдут в стенах Кафедрального собора. Многочисленные мероприятия и выставка конкурсных работ состоятся в Музее Мирового океана.

Деловая программа «Архитектурного наследия» стартует 24 июня с круглого стола, посвященного разработанной бюро «Студия 44» концепции развития и благоустройства центра Калининграда, и продолжится экспертными дискуссиями, презентациями и мастер-классами. Среди приглашенных докладчиков Никита Явейн, Петр Черненко, Наринэ Тютчева, Сергей Куликов, Евгений Полянцев, Алексей Гинзбург, Юлия Логинова, Артем Демидов, а также их коллеги из Германии и Эстонии Йорг Хаспель, Мадис Туудер и Пеэтер Тамбу. Участникам деловой программы предстоит поговорить о реновации и реконструкции исторической застройки в разных регионах нашей страны, а также обозначить пути интеграции традиционной историко-культурной среды в жизнедеятельность современного общества.

Одним из центральных событий «Архитектурного наследия» станет научно-практическая конференция «Историческое наследие и комфортная среда обитания», которая пройдет 25 июня в конгресс-холле Музея Мирового океана. Участники обсудят сохранение памятников деревянного зодчества, воссоздание утраченных историко-культурных объектов и распространение достоверной информации о них, благоустройство в охранных зонах и многое другое.

Три фестивальных дня позволят российским и зарубежным экспертам поделиться опытом работы с ценными объектами зодчества, обменяться удачными кейсами и совместно выработать универсальные принципы создания комфортной городской среды на базе исторических и охраняемых территорий.

Организатором фестиваля «Архитектурное наследие» выступает Союз архитекторов России при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Калининградской области, министерства по культуре и туризму Калининградской области, правительства Москвы, Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.