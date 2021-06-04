Любимова призвала к пересмотру ситуации с правами на интеллектуальную собственность

Заявление министра культуры прозвучало в пятницу в ходе паблик-тока на ПМЭФ.

«Вы знаете, как с опаской относятся к России... все, что связано с переводами, пьесами, сценариями. Они говорят: «Мы будем работать до Польши». Это, конечно, ужасно. Эту ситуацию надо менять», — заявила министр.

Любимова привела в пример ситуацию с брендом «Смешарики», который массово использовался коммерческими компаниями в регионах без разрешения правообладателя. Основатель бренда «Смешарики» Илья Попов приходил к этим компаниям и говорил, что использование запатентованного бренда порождает долговые обязательства, напомнила Любимова.

«На него смотрели и говорили: «Это ты нам должен». То есть настолько было непонятно все, что связано с интеллектуальной собственностью», — отметила министр.