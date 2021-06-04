Съемки «Миссия невыполнима 7» остановились из-за коронавируса

Съемочная группа Mission: Impossible 7 ушла на самоизоляцию, сообщила газета The Sun.

Обнаружение инфекции у 14 членов съемочной группы привело к тому, что съемки боевика в графстве Суррей были приостановлены. В числе заболевших COVID[-19 в основном помощники Тома Круза.

Однако изолироваться на 14 дней были вынуждены все 60 членов съемочного коллектива, заявил изданию источник. Исполняющий главную роль Том Круз находится на самоизоляции со вторника, отметил он.

Съемки этого фильма, которые на тот момент шли в Венеции, уже были приостановлены на полгода в целях предосторожности. На этом фоне в Сеть просочилась аудиозапись гневного разноса, который устроил Круз некоторым нерадивым членам своей команды, не соблюдавшим требования санитарной безопасности.

Фильм режиссера Кристофера Маккуорри должен выйти на экраны в мае 2022 года. В картине играют Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл и др.