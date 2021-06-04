В Москве открывается музыкально-исторический фестиваль к 800-летию Александра Невского

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Музыкально-исторический фестиваль Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, откроется в Москве в пятницу. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Ярославле, Усть-Ижоре и Переславле-Залесском.

Хоровой коллектив проведет праздничные концерты в русских городах, связанных с жизнью и деятельностью Александра Невского, сообщили в министерстве.

Открытие состоится в 19:00 в Соборной палате Москвы.

Фестиваль организован благодаря поддержке Минкультуры РФ по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Тихона.



