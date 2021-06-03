Збруев заявил о губительности компьютерных технологий для современного кино

Актер поделился размышлениями в интервью с журналом «Караван историй».

Известный по роли Ганжи в советском фильме «Большая перемена» актер отметил, что съемки в кино уже не приносят ему былого удовольствия. По его словам, развитие технического прогресса привело к тому, что из кино уходит душа.

Многие изменения в современно кино ему не нравятся, отметил Збруев. Если раньше режиссер работал рядом с оператором, наблюдая за игрой актеров, сейчас он может находиться в ста метрах от съемочной площадки и видеть актеров лишь на экране.

«По-моему, техника убивает нечто живое в искусстве. Скоро и актеры, боюсь, станут не нужны, будут подставлять к нарисованному телу актерскую голову — и пожалуйста, озвучивай», — опасается Збруев.

«И не придется съемочной группе выходить в штормовое море или актерам бежать по полю в почти настоящую атаку: все сделают на кухне за ноутбуком», — подытожил актер.

Фото: кадр из х/ф «Большая перемена»