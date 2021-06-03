Фестиваль Абдразакова начал прием заявок на мастер-классы в Новосибирске и Астрахани

I V Международный музыкальный смотр открылся 27 мая в Уфе, сообщили организаторы.

Впереди концертный маршрут по пяти новым городам, где проект побывает впервые: Новосибирск, Томск, Тюмень, Тобольск и Астрахань. В начале и конце регионального тура Ильдар Абдразаков и звезды оперы проведут мастер-классы для молодых вокалистов: 27 июня — в Новосибирской филармонии, 5 июля — в Астраханском театре оперы и балета. Это станет продолжением образовательной программы фестиваля, с большим успехом реализованной в Москве в феврале.

Для участия в мастер-классах певцам необходимо пройти предварительный онлайн-отбор, который проведут Ильдар Абдразаков и коучи AbdrazakovFest на основе присланных видеозаписей.

Заявки принимаются до 20 июня по адресу abdrazakovfest4@gmail.com. На момент подачи заявки участник должен быть старше 20 и моложе 32 лет. К письму необходимо приложить видеозапись исполнения арии/романса русского или зарубежного композитора, а также краткую информацию о кандидате (Ф.И.О, дата рождения, город проживания, музыкальное образование, контактный телефон и адрес электронной почты для обратной связи).

Результаты отбора будут объявлены на сайте и в социальных сетях Фонда Ильдара Абдразакова 21 июня.

Фото предоставлено организаторами