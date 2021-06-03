Псковские археологи узнали, кто закопал крупнейший в истории региона клад в 1919 году

Находка с трудом уместилась в багажник легкового автомобиля, пишет «Российская газета».

В ходе работ в одном из старинных домов города археологи обнаружили редчайшие монеты времен Бориса Годунова, квадратные монеты времен Екатерины II, старинные кубки и украшения. Поначалу эксперты сделали вывод, что клад был закопан перед приходом советской власти в Псков потомками знаменитого коллекционера Плюшкина. Однако на 66-м семинаре «Археология Пскова и Псковской земли» старший научный сотрудник Псковского археологического центра Александр Яковлев опроверг эту версию.

По его словам, при изучении клада ученые обратили внимание на несколько предметов с монограммой А.С.Х. Археологи решили, что это первые буквы имени, фамилии, отчества, и стали искать данные о псковичах, живших до революции в доме №3 Поганкиного переулка. Одним из жильцов этого дома являлся некий Александр Семенович Хвоинский, входивший в Псковское археологическое общество и изучавший древности.

До революции он имел чин титулярного советника и был заместителем губернатора. Его отец преподавал в Псковском реальном училище Закон Божий.

Как выяснили сотрудники Псковского археологического общества, в первый раз с приходом советской власти Хвоинский начал работать в структуре по охране древностей. Ученые полагают, что Хвоинский спрятал клад в 1919 году, перед вторым приходом советской власти.

За кладом Хвоинский так и не вернулся. Вероятно, он покинул Псков в 1919 году, далее его следы утеряны, отмечается в исследовании.





Фото: скриншот Youtube / Александр Яковлев