Главным режиссером Росгосцирка стала Елена Петрикова

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Династийная артистка цирка, выпускница ГИТИСа и постановщик цирковых спектаклей и номеров Елена Петрикова назначена на должность главного режиссера Росгосцирка.

Петрикова — замечательный, очень талантливый режиссер, родилась в цирковой семье, вся ее творческая биография связана с цирком, отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков. «Она очень близка нам по духу. Уверен, что ее опыт, знания и энергия — это то, что сейчас необходимо компании», — прокомментировал они.

Елена Петрикова работала помощником худрука Большого Московского цирка и исполнительным продюсером Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ», оставаясь действующей артисткой в жанрах джигитовки на лошадях и тройной трапеции. Это позволило ей познакомиться с 85 процентами всех цирковых артистов России и мира, отмечается в сообщении.

«Цирковой конвейер – это сложная система, потенциал которой мне предстоит изучить и оценить. Конечно, я волнуюсь, как и любой человек, начиная большое и новое дело. Но понимание того, в каком направлении нужно двигаться, у меня есть. Первоочередная задача — это создание ярких, интересных цирковых спектаклей», — поделилась Елена Петрикова.

Петрикова поставила более 20 цирковых номеров и спектаклей, среди которых – «Приключения итальянца в России» на площадке Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, ежегодные цирковые проекты на МСА «Лужники» (с 2007), цирковой спектакль «Небылица» и многое другое. Также стала куратором, режиссером и одним из соорганизатором первого Международного фестиваля «Лучшие клоуны мира».

Фото: пресс-служба ФКП «Росгосцирк».