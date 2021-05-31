Сыгравший Тарзана американский актер Джозеф Лара разбился в самолете в 58 лет

Об этом сообщается в заявлении на сайте администрации округа Резерфорд.

Сыгравший главную роль в телесериале «Тарзан: история приключений» (1996-2000) актер Джозеф Лара погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла в штате Теннесси.

Как стало известно, частный самолет Cessna C501 упал в озеро, расположенное на севере штата. В результате погибли семь человек, в том числе Лара и его супруга Гвен Шамблин.

Лара снимался в сериалах «Спасатели Малибу» (1989-2001) и «Конан» (1997-1998).

Самолет, на котором летели супруги, следовал из Теннесси в штат Флорида. Вскоре после взлета по неизвестной пока причине он потерял управление и упал в озеро.



